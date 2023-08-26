السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة مواطن بصعقة كهربائية داخل منزله

المصالحة: لهذا السبب هناك توجه لإنشاء مدينة جديدة في الأردن

قطر: مئات المعلمين الأردنيين الجدد يلتحقون بدوام التعليم الحكومي غدا

الهند تُشدّد القيود على صادرات الأرز وتُهدّد الأسعار عالمياً

الشواربة: قانون السير الجديد يرغم السائقين على الالتزام

مقترح حكومي لرفع أسعار المياه في الأردن وفق شرائح خاصة

شردقة بالحليب تتسبب بوفاة رضيعة في الرصيفة

وزير الطاقة: البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين

يوم طبي مجاني بالأغوار الجنوبية غدا الأحد

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

السبت، 26-08-2023 10:08 ص

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية في بيلغورود

64e9a3154c59b77e8e56fec5


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية في إحدى مناطق مقاطعة بيلغورود صباح اليوم السبت.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "حوالي الساعة 9.00 صباحا، أحبطت محاولة قامت بها كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في روسيا"، موضحة أن قوات الدفاع الجوي دمرت المسيرة المعادية فوق أراضي منطقة شيبيكينو الحدودية مع أوكرانيا في منطقة بيلغورود.

اضافة اعلان


يأتي ذلك بعد ساعات على إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة موسكو، وأقل من يوم على تدمير مسيرة أخرى فوق بيلغورود بعد ظهر أمس الجمعة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e9b8aa4c59b772ff5d3f9d

الداخلية التونسية تنفي حصول تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة في سوسة

64e8f51c42360426871f0c55

الأرصاد السعودية تطلق "الإنذار الأحمر" في مكة

64e8f51c42360426871f0c55

النيجر تعلن حالة التأهب القصوى لقواتها

image (1)

بايدن: أمريكا تحاول تحديد كيف سقطت طائرة بريغوجين

64e9a64542360427ac12fc14

لأول مرة في الولايات المتحدة.. طريقة جديدة لتنفيذ حكم الإعدام

64e99a7b423604304614338e

السودان.. مقتل 7 مدنيين بأم درمان وحديث عن مشاورات لتشكيل "حكومة طوارئ"

أخبار متعلقة
64dc93114c59b74f6779d2df

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق القرم

64d8c752423604226f2262e5

إسقاط رابع مسيرة أوكرانية في بيلغورود خلال 24 ساعة

64d774be4c59b776a268a9d0

روسيا.. تحطم طائرة حربية ومقتل طاقمها في غرب البلاد

64cf8219423604672b5e1794

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: على العدو الركوع متوسلا الرحمة

64cb446a4236045d7506a66b

الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية

64c6d2124236040e3339b5ee

وسائل إعلام أوكرانية: سماع دوي عدة انفجارات في مقاطعة خيرسون