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الثلاثاء، 16-05-2023 10:31 ص

نيوزيلندا: مصرع 6 أشخاص في حريق فندق وسط العاصمة

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الوكيل الإخباري- لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الثلاثاء، بحريق اندلع في فندق صغير يقيم فيه عمال وسط العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون.

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وذكرت وكالة الأنباء النيوزيلندية الرسمية في بيان، أن فرق الإنقاذ أنقذت 52 شخصا، بعضهم عبر السطح، مشيرة إلى أن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، وان نحو 90 شخصا كانوا في المبنى عندما اندلع الحريق، في حين نقل ستة جرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، أحدهم في حالة خطرة، بينما تلقى 15 شخصا العلاج في مكان الواقعة.


وبحسب شهود عيان، تصاعدت أعمدة الدخان من الفندق المؤلف من أربعة طوابق.


وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، "إنها مأساة بكل ما للكلمة من معنى"، مضيفا "لقي 6 أشخاص مصرعهم لكن يبدو أن عدد القتلى أكبر على الأرجح".


وقال قائد جهاز الإطفاء والطوارئ في المنطقة، أن حوالي 80 عنصر إطفاء تساندهم 20 شاحنة يعملون على إخماد النيران، وأنهم لا يزالون في موقع الحادث في ظل مخاوف من انهيار سقف المبنى.

 

بترا


 




 

 


 

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