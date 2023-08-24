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الخميس، 24-08-2023 10:14 م

نيويورك تايمز: البنتاغون سيدرب الطيارين الأوكرانيين على إف 16 في الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أمريكي بأن البنتاغون يخطط لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات "إف 16" في الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل.

وحسب قول المسؤول، فإن الطيارين الأوكرانيين سيجتازون دورة تعلم اللغة الانجليزية أولا في تكساس، ثم سيتدربون على الطيران في أريزونا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الحديث يدور عن نفس المجموعات من الطيارين الذين سيتم تدريبهم في أوروبا أو ستكون هناك مجموعات إضافية من الطيارين الأوكرانيين.

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وأضافت أن القرار من المتوقع الإعلان عنه رسميا في وقت لاحق من يوم الخميس (بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي) تزامنا مع العيد الوطني الأوكراني، يوم الاستقلال.

وتشير الصحيفة إلى أن ذلك يمثل تحولا في موقف واشنطن، حيث قال مسؤولون في البنتاغون الأسبوع الماضي إن الطيارين الأوكرانيين سيتدربون في الولايات المتحدة في حال كانت جهود التحالف الأوروبي الخاص بتزويد كييف بـ "إف 16" غير كافية.

وتجدر الإشارة إلى أن هولندا والدنمارك والنرويج قد أعلنت أنها ستقدم طائرات "إف 16" الأمريكية الصنع لأوكرانيا، وقد وافقت واشنطن على تسليم دول ثالثة هذه الطائرات للقوات الأوكرانية.

 




 

 


 

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