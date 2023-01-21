السبت 21-01-2023
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السبت، 21-01-2023 01:22 م

نيويورك تايمز: انقسام في الناتو بشأن إمدادات أوكرانيا بالدبابات

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حلفاء الناتو يختلفون بشأن توريد الدبابات لأوكرانيا، مما يشير إلى الانقسام الناشئ في حلف شمال الأطلسي.

وبحسب الصحيفة يرى المحللون بأن شقوقا صغيرة تظهر بين أعضاء الحلف، لكنها كبيرة للغاية.

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وتتابع الصحيفة: "تختلف آراء أعضاء حلف شمال الأطلسي حول قضايا إستراتيجية الناتو للعام المقبل ودعم أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة، ويدور معظم الجدل خلف أبواب مغلقة، لكن عدم رغبة ألمانيا في توفير دبابات ليوبارد 2 أصبح معروفا للجميع.


وتلفت الصحيفة إلى أن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منزعجين بشكل واضح من الطريقة التي سارت بها مفاوضاتهم مع نظرائهم الألمان هذا الأسبوع. لكن في الحقيقة يرى البعض في واشنطن أن مخاوف المستشار الألماني أولاف شولتس الحقيقية تكمن في حقيقة أن العالم، في رأيه ليس مستعدا لرؤية الدبابات الألمانية بالقرب من الحدود الروسية، وهو ما سيكون بمثابة تذكير بـ الغزو النازي في الحرب العالمية الثانية، وفق رأي الصحيفة.


وتضغط الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، على برلين بضرورة إمداد كييف بدبابات ليوبارد 2، الأمر الذي يلقى خشية وترددا كبيرين لدى المستشار الألماني أولاف شولتس والكثير من الساسة بإرسال هذه الدبابات إلى كييف، تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا.


إلى ذلك ذكرت صحيفة Süddeutsche Zeitung نقلا عن مصادر مطلعة أن المستشار الألماني أولاف شولتس مستعد للسماح بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، شريط أن تزود واشنطن كييف بدبابات "أبرامز".

 

RT

 




 

 


 

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