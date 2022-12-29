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الخميس، 29-12-2022 09:22 ص

هاكرز ينشرون بيانات ضباط الناتو المنخرطين في الحرب السيبرانية ضد روسيا

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الوكيل الإخباري - نشرت مجموعة الهاكرز الروس RaHDit قائمة تضم أكثر من 100 شخص، بينهم ضباط من دول الناتو وأشخاص يعملون لمصلحة مراكز الإنترنت بدول البلطيق وأوكرانيا والتي تخوض حربا سيبرانية ضد روسيا.

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وقال عضو في المجموعة لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، بشرط عدم الكشف عن هويته: "الآن ليست أوكرانيا، وإنما جميع دول الناتو هي التي تقاتلنا في الفضاء الإلكتروني. لقد دربوا متخصصين أوكرانيين لفترة طويلة جدا، وأنشأوا مراكز إلكترونية في دول البلطيق، في بولندا، وكان الأوكرانيون يأتون للدراسة في هذه المراكز الإلكترونية".


وأضاف: "مراكز الناتو هي التي تقف في الواقع وراء الهجمات الإلكترونية، بينما ليست السلطات الأوكرانية والنشطاء أكثر من واجهة".


وتم نشر القائمة الكاملة بأسماء الأشخاص المذكورين وبياناتهم على بوابة مشروع Nemesis في قسم "المتواطئون والمرتزقة الأجانب"، في خانة "قوات الناتو السيبرانية".

وأمس الأربعاء نشرت مجموعة RaHDit بيانات عن جماعات القرصنة الأوكرانية IT Army of Ukraine، التي نفذت هجمات إلكترونية على خوادم الانترنيت الروسية، بالإضافة لنشر بيانات عن مجموعة راديكالية أوكرانية هاجمت الشبكات الاجتماعية الروسية ونشروا فيروسات وأشياء مسيئة.


يذكر أنه في آواخر سبتمبر الماضي، نشرت RaHDit على موقع Nemesis معلومات عن 1.5 ألف موظف يعمل في جهاز المخابرات الخارجية الأوكراني، بما في ذلك أولئك الذين يعملون بشكل متخف في أكثر من 20 دولة.

 

RT

 




 

 


 

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