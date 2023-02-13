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الإثنين، 13-02-2023 09:07 ص

هجوم إلكتروني يستهدف موقع عمليات قيادة حلف الناتو

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الوكيل الإخباري - أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقوع هجوم إلكتروني مساء أمس الأحد أثر على مواقعه الإلكترونية.

وقال مسؤول في الحلف: "خبراء الإنترنت في الناتو يتصدون بنشاط للهجوم الذي يؤثر على بعض مواقع الناتو، ويتعامل الناتو مع الحوادث الإلكترونية بشكل منتظم، ويأخذ الأمن السيبراني على محمل الجد".

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وجاء التعليق بعد أن أشارت تقارير في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قراصنة استهدفوا موقع مقر عمليات قيادة حلف الناتو وغيره، مما جعل الوصول إليه غير ممكن مؤقتا.


وتم اتهام مجموعة "كيلنت" الروسية للقرصنة بالتورط في الهجوم، من بين مجموعات أخرى.


وارتبطت المجموعة بهجمات أخرى في الآونة الأخيرة، بما في ذلك في ألمانيا، واستهدفت مواقع البرلمان الألماني"البوندستاج" والشرطة ومرافق البنية التحتية الحيوية.


ولم يقدم الناتو مزيدا من التفاصيل حول الحادث.

 

البيان

 




 

 


 

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