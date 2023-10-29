هذا ليس وقتي.. الجمهوري بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي

الوكيل الإخباري - أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، اليوم الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي، قائلا : "هذا ليس وقتي".

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وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف الجمهوري في لاس فيغاس، قال بنس: "لقد أصبح واضحا بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي". وأضاف "بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة".



وبحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3.8%، وفق موقع "فايفثيرتيايت" المتخصص، وآماله عمليا معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه على الرغم من متاعبه القضائية.



ولم يعط بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أيا من المرشحين في كلمته التي جاء وقعها مفاجئا للحاضرين.



ومن المقرّر أن يتحدّث المرشحون الجمهوريون الثمانية في المنتدى في نهاية الأسبوع. وكالات

