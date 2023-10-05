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الخميس، 05-10-2023 11:12 ص

المدعية العامة في نيويورك توجه تحذيرا لترامب

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الوكيل الإخباري - مع انتهاء اليوم الثاني من محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال بقيمة 250 مليون دولار، حذرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، من أن "عرض ترامب قد انتهى".

وأثناء حديثها للصحافة خارج قاعة المحكمة أمس الأربعاء، تناولت جيمس تعليقات الرئيس السابق حيث حذرته من أنها لن تتعرض للتخويف.

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وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما هي التعليقات التي ذكرتها جيمس على وجه التحديد حيث تحدث ترامب عنها بشكل سلبي سواء عبر الإنترنت أو أمام الصحفيين خارج قاعة المحكمة في نيويورك هذا الأسبوع، إلا أن جيمس أكدت أن التعليقات التي تم الإدلاء بها لا أساس لها من الصحة وأنها "ليست أكثر من مجرد حيلة سياسية".


وقالت إن "تعليقات ترامب كانت مسيئة، ولا أساس لها من الصحة، وكانت خالية من أي حقائق أو أي دليل. لقد كانت تعليقات تدعو إلى العنف، تعليقات يمكن أن أصفها بأنها اصطياد عنصري".


وأضافت: "تم رفع هذه القضية ببساطة لأنها كانت قضية شارك فيها أفراد في ممارسة الاحتيال، ولن أقف مكتوف الأيدي وأسمح لأي شخص بتخريب القانون، ولن أتعرض للتخويف، وبالتالي فإن السيد ترامب لم يعد هنا.. انتهى عرض دونالد ترامب. ولم يكن هذا أكثر من مجرد حيلة سياسية".


وكان القاضي في القضية آرثر إنغورون أعلن أن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال مالية متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".


وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى تضخيم قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

 

RT

 




 

 


 

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