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الخميس، 07-12-2023 10:15 ص

هزة أرضية بقوة 5.6 درجة في أذربيجان

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "نوفوستي" بتسجيل هزة أرضية في العاصمة الأذربيجانية باكو صباح اليوم الخميس، لم تسفر عن أضرار أو إصابات.

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وأضافت الوكالة نقلا عن مراسلها في أرمينيا أن الهزة وقعت في الساعة 08:20 ، وأن سكان المدينة شعروا بهزات طفيفة استمرت بضع دقائق.

وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي أن شدة الهزة بلغت 5.7 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها في بحر قزوين.

وتزامنت هزة اليوم مع الذكرى الـ35 لأكبر زلزال في تاريخ الاتحاد السوفيتي، حيث دمر زلزال بقوة 10 درجات على مقياس ريختر مدينة سبيتاك الأرمنية بالكامل خلال 30 ثانية في الساعة 11:41 من 7 ديسمبر 1988.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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