هزتان أرضيتان في الجزائر بأقل من 24 ساعة

الوكيل الإخباري - في أقل من 24 ساعة، ضربت هزتان أرضيتان ولايتين في الجزائر، عين الدفلى وميلة، دون ورود أنباء عن أضرار.

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وأعلن المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية، أنه تم تسجيل هزة أرضية اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021، الساعة الـ06 و15 دقيقة (بالتوقيت الجزائري)، بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر، و مركز الهزة حدد بـ1 كيلومتر شمال غرب عين البنيان، بولاية عين الدفلى.



وأشار المركز إلى تسجيل هزة أرضية ليلة أمس السبت، الساعة الـ10 و19 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، بلغت 3.0 درجات على مقياس ريختر، وحدد مركز الهزة بـ1 كيلومتر جنوب غرب حمالة، بولاية ميلة.

روسيا اليوم