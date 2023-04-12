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الأربعاء، 12-04-2023 07:05 ص

هكذا تم استقبال أولى طلائع المعتكفين بالمسجد الحرام

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الوكيل الاخباري - استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أولى طلائع المعتكفين بالمسجد الحرام، بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر موقع الرئاسة الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف، في أجواء مليئة بالطمأنينة والروحانية والسكينة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله الصولي، بأن رئاسة شؤون الحرمين خصصت خزائن لأغراض المعتكفين بالمسجد الحرام خلال فترة الاعتكاف، كما خصصت لدخول المعتكفين أبواباً رئيسية سيتم الدخول واستقبال المعتكفين، منها وهي: توسعة الملك فهد عبر أبواب رقم (٧٥،٧٦،٧٧،٨١،٨٢،٨٣) والدخول من توسعة الملك عبدالله عبر أبواب رقم (١٠٦، ١١٦،١١٩).

وأشار إلى ضرورة التزام المعتكفين بالضوابط والتعليمات المحدّدة للاعتكاف في داخل المسجد الحرام، حيث تم تكليف فريق ميداني لمتابعة الخدمات الإرشادية والتوجيهية والخدمات المساندة والتي تتضمن خدمات السقيا وتقديم وجبات الإفطار والسحور وغيرها من الخدمات الأخرى؛ لتحقيق الراحة والطمأنينة لهم وتقديم الرعاية الكاملة لكافة قاصدي المسجد النبوي.

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