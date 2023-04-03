الإثنين 03-04-2023
الوكيل الاخباري

استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس

تدريبات بحرية كورية أمريكية يابانية مشتركة

قائد سابق في الجيش الأوكراني يكشف عجز الناتو عن إنتاج ما يلزم من ذخيرة

إصابة شاب بجروح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

فنان عربي يحرق نفسه على باب وزارة الثقافة في بلاده - صورة

مصر تسترد جواز سفر السادات بعد عرضه في دار مزادات أمريكية

الأسواق تضطرب بعد قرار أوبك+ وتراجع باسعار الذهب عالمياً

من هم المنتجون في أوبك+ الذين أعلنوا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 ؟

برنت يُحلق ويصل إلى 86.4 دولار للبرميل

الإثنين، 03-04-2023 06:28 ص

ما الذي تعرفه عن التوسعة الثالثة للمسجد الحرام؟

00


الوكيل الاخباري - شهد المسجد الحرام تطوراً عمرانياً ومشاريع عملاقة تتناسب مع قدسية المكان والكثافة العددية الذي يشهدها بشكل يومي، حيث يحظى بعناية ولاة أمر هذه البلاد المباركة، ومنذ أن وحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وخلال عهد أبنائه من بعده، وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

اضافة اعلان


حيث تتعدد شواهد هذه العناية بالحرمين الشريفين في كافة المجالات، التي من شأنها إثراء تجربة القاصد والزائر وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير عليهم، وإن من أبرز هذه الجوانب الجانب الهندسي خاصة بالتوسعة السعودية الثالثة التي تعكس عناية الدولة، بالحرمين الشريفين، حيث تم تصميمها بأدق التفاصيل الهندسية المستمدة من تراثنا الإسلامي العريق مع مراعاة مواكبة الجوانب العصرية في التصاميم وتسخير الإمكانات التقنية لذلك، لتأتي هذه التصاميم بمنظر جمالي وعملي في آن واحد.


تفاصيل معمارية
وقال وكيل الرئيس العام للتوسعة الشمالية حمود العيادة: إن من الأمثلة على هذه التصاميم قباب المسجد الحرام، ومنها التوسعة السعودية الثالثة، والتي تأتي بعدد (22) قبة، موزعة على النحو التالي:- (12) منها زجاجية متحركة، و(٦ ) زجاجية ثابتة على منسوب الطابق الثاني والثاني ميزانين، وأربع قباب ثابتة على القاعات الوسطية الموجودة بالطابق الثاني.


وتقع القبة المتحركة أعلى الممر الشرفي لمبنى التوسعة السعودية الثالثة بقطر خارجي (٣٦م)، وارتفاع داخلي (٢٥م) ووزن (٨٠٠ طن)، بواجهات داخلية و خارجية من الرخام والزجاج للفتحات، وأما الأسطح الخارجية من الفسيفساء الملون، وأسقف داخلية من الخشب المرصع بالأحجار الكريمة، وتفتح القباب الزجاجية عن طريق وحدة تحكم مركزية لتوفير التهوية الطبيعية حينما تكون درجة الحرارة مناسبة، وتقع القباب الزجاجية المتحركة أعلى الأفنية الخلفية والوسطية بإجمالي عدد (١٢ وحدة)، بأبعاد القبب (٢٨.٥×١٧ متر)، وارتفاع خارجي (٨.٧٥متر)، ووزن حوالي (٣٠٠ طن)، وتفتح القباب الزجاجية عن طريق وحدة تحكم مركزية لتوفير التهوية الطبيعية، حينما تكون درجة الحرارة مناسبة.


وتقع القباب الزجاجية الثابتة على منسوبي الطابق الثاني والثاني ميزانين بإجمالي عدد (6 وحدات)، وأبعاد (٩×١٤م)، وارتفاع الداخلي (٣٥.٥م) وارتفاع الخارجي (٢ متر)، ووزن حوالي (٢٠ طنا).


وتقع القباب الثابتة أعلى القاعات الوسطية الموجودة بالطابق الثاني بإجمالي عدد (٤وحدات)، وقطر خارجي (١٦.٦متر)، وارتفاع داخلي (٩.٦ متر)، وارتفاع خارجي (١٣.٦متر)، وزن (٢٥طنا) للوحدة بواجهات خارجية وداخلية من الرخام والزجاج للفتحات، وأسطح خارجية من الفسيفساء الملون، وأسقف داخلية من الخشب المرصع بالأحجار الكريمة.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
642a48d44236047f0f400ea0

تدريبات بحرية كورية أمريكية يابانية مشتركة

642a66524236047ecd687bb2

قائد سابق في الجيش الأوكراني يكشف عجز الناتو عن إنتاج ما يلزم من ذخيرة

642a66e3423604049145e211

تفاصيل مقتل المراسل الحربي الروسي في سان بطرسبورغ والمشتبه بها

2098482

مصر تسترد جواز سفر السادات بعد عرضه في دار مزادات أمريكية

9999

السيسي يؤكد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية

ط

الأعاصير تقتل 32 شخصا في الولايات المتحدة

أخبار متعلقة
image - 2023-03-28T105816.255

السعودية: رئاسة الحرمين تُفعّل مبادرة "خدام الحرم"

6416f28f423604217d7c3b9d

وزير الخارجية الإيراني: سألتقي قريبا وزير الخارجية السعودي

64169b004c59b717da43a8c2

حافلات الرياض تغزو شوارع العاصمة السعودية

573c7770c46188693e8b4582 (1)

"مطبات دبلوماسية".. هل تنافس الصين أمريكا على الشرق الأوسط؟

ae9c83223f38acc633890b0114e397e9_XL

لأول مرة منذ 32 عاما..غياب الشريم عن التراويح في الحـرم المـكي

3

لأول مرة .. روبوتات ذكية تجوب أرجاء المسجد الحرام والمسجد النبوي - صور