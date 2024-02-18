هل ترغب بتجربة العيش على الفضاء ؟ .. ناسا تبحث عن متطوعين

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن بحثها عن مجموعة من المتطوعين، للعيش في محاكاة تشبه العيش على كوكب المريخ لمدة عام تقريبًا.

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وأشارت "ناسا" في إعلانها إلى أن مهمة "المحاكاة" الثانية تلك على كوكب المريخ، ستستمر لمدة عام تقريبًا، وتستهدف استكشاف صحة طاقم الرحلة وأدائهم طوال مدة المهمة.



وستبدأ عمليات المحاكاة تلك في ربيع عام 2025.



ومن المقرر أن يتم إيواء طاقم الرحلة "المحاكاة" الأربعة المختارين في مكان تم طباعته بالطباعة ثلاثية الأبعاد، تبلغ مساحته 1700 قدم مربع في ولاية هيوستن الأمريكية.



وأوضحت "ناسا" إلى أنها ستقبل طلبات التطوع حتى يوم 2 أبريل المقبل؛ مشيرة إلى أن خدمة التطوع ستكون مدفوعة الأجر، ولكن لم تعلن عن المبلغ الذي ستدفعه للمتطوعين.



وتم تصميم الموطن الذي يتضمن عملية المحاكاة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، لمحاكاة ما قد تكون عليه الحياة بالنسبة للمستكشفين المستقبليين على الكوكب الأحمر؛ حيث تكون البيئة قاسية والموارد محدودة.



ويوجد حاليًا طاقم يعيش ويعمل هناك كجزء من مهمة المحاكاة الأولى، والتي أصبحت الآن أكثر من نصف مهمتها التي تستغرق 378 يومًا.



وأثناء إقامتهم، سيقوم المتطوعون بصيانة الموائل وزراعة المحاصيل، من بين مهام أخرى.



ويحتوي الموطن أيضًا على صندوق رمل مساحته 1200 قدم مربع متصل به لمحاكاة عمليات السير في الفضاء.



ولكي يتم النظر في الطلبات، يجب أن يكون المتقدمون مواطنين أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عامًا، ويتحدثون اللغة الإنجليزية بكفاءة، ويحملون درجة الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى ما لا يقل عن عامين من الخبرة المهنية، وما لا يقل عن ألف ساعة من قيادة طائرة أو عامين من الخبرة.



وتُعد مهمة المحاكاة تلك، هي الثانية من ثلاث مهام خططت لها ناسا للبرنامج، والتي بدأت أولها في 25 يونيو 2023.



