هل ستتأثر مصر بالاعصار "تيج" ؟

الوكيل الإخباري- كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تفاصيل إعصار تيج في بحر العرب، موضحه أنه يتمركز إعصار تيج جنوب بحر العرب ويصنف من الفئة الثانية حيث يصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165كم /س ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إلى أنه اعتبارا من غدا الإثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة تؤدي إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير في سرعة الرياح .



ولفتت أن الأعاصير في المحيطات وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط او البحر الأحمر، موضحه أن جمهورية مصر العربية لن تتأثر بإعصار تيج فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع.



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اليوم السابع