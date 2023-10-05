مصر.. سيول شديدة تضرب مرسى مطروح - فيديو

الوكيل الاخباري - شهد عدد من المناطق بمحافظة مرسى مطروح في مصر هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، مما تسبب في حالة من القلق لأهالي المنطقة.

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وحسبما أفاد موقع "القاهرة 24"، فإن المناطق التي شهدت سيول هي وادي الرمل والكيلو 4 ومنطقة القصر، حيث وصلت السيول إلى البيوت من الداخل.



وطالب الأهالي بسرعة تحرك الجهات المسؤولة إلى المناطق التي شهدت وصول السيول إليها.



هذا وتعرضت محافظة مرسى مطروح لأمطار غزيرة وسيول بعدد من المناطق، وخاصة منطقة القصر والخروبة ووادي الترويع ووادي شقوق أيضا.



من جهتها، بادرت السلطات بإخلاء السكان في كل من القصر ووادي الرمل.



pic.twitter.com/Y1VOLoZAJW سيول وادي الخروبة في مرسي مطروح مصر October 4, 2023

روسيا اليوم