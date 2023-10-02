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الإثنين، 02-10-2023 11:18 ص

مصر.. دعوة حزبية للاحتشاد في الميادين لدعم السيسي

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الوكيل الإخباري - دعت مجموعة من الأحزاب المصرية للاحتشاد في الميادين اليوم الاثنين، دعما لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلان استمرار روح ثورة 30 يونيو.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، أن الحزب توجه بدعوة المصريين للاحتشاد بجميع ميادين المحافظات، لإعلان استمرار روح 30 يونيو العظيمة وتفويض الرئيس السيسي باستكمال مسيرة الحفاظ على الوطن.

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كما وجه حزب الإصلاح والنهضة كافة قواعده وكوادره بكافة المحافظات، للنزول إلى الميادين لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.


وأكد الحزب في بيانه، دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة وعلى أهمية إعادة انتخابه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي بدأها، كزعيم استثنائي يبني الجمهورية الجديدة ويضع دعائم وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.


وشدد على ما أكد عليه في بياناته السابقة، من أنه يضع جميع مقرات الحزب في كافة المحافظات تحت تصرف حملة دعم الرئيس السيسي، وأنه قد وجه قواعده في كافة المحافظات في وقت سابق لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.


كما دعا رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة 2023 /2024.


ودعا حزب الاتحاد، أعضاءه وجموع الشعب المصري للاحتشاد اليوم الإثنين، الساعة الخامسة عصرا، بكافة الميادين، لدعوة الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية 2023 /2024.


وتأتي دعوة الحزب للرئيس السيسي للترشح استكمالا لمسيرة التنمية والبناء الشاملة المستدامة ودعم التماسك المجتمعي، وتثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، تحقيقا لأهداف ثورة 30 يونيو.


كما تأتي الدعوة انطلاقا من المشروعات والمبادرات العملاقة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بكافة محاورها، وعلى رأسها التعليم والصحة والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي والتنمية الاقتصادية.

 

RT

 




 

 


 

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