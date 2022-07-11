الإثنين 11-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الحجاج الأردنيون ينهون مناسكهم في الديار المقدسة

أول جريمة خلال العيد .. شخص يقتل آخر طعناً في عمان

الصحة السعودية تعلن عدد الإصابات بكورونا المكتشفة خلال موسم الحج

سويسرا تكشف عن قيمة الأصول الروسية المجمدة

نداء شرارة تغني بالفلسطيني " يا طير الطاير"

السعودية.. هدية من الملك سلمان للحجاج المغادرين

البنك المركزي: 2.2 مليون عدد زوار الأردن خلال 5 أشهر

تدهور صهريج نضح على جسر المدينة الرياضية

وفيات الإثنين 11-7-2022

انخفاض أسعار النفط عالميا

الإثنين، 11-07-2022 10:59 ص

هل طهران راضية عن تعامل السعودية مع حجاجها حتى اللحظة.. وماهي ملاحظاتها؟

62cbd3d44236041e2011d3b0


الوكيل الاخباري- أكد عبد الفتاح نواب، رئيس بعثة الحج الإيرانية، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، أن "مناسك الحج جرت بشكل جيد حتى هذه اللحظة".

اضافة اعلان

 

وفي تصريحات لقناة "العالم"، قال عبد الفتاح نواب: "في مراسم الحج في هذه السنة، كانت النسبة العمرية شابة قياسا بالنسبة للسنة الماضية، فلم تواجهنا حالات مرضية صعبة"، لافتا إلى أن "موسم الحج للجمهورية الاسلامية في مستوى جيد".

 واستطرد: "نقوم في كل سنة بخطوات جديدة لتسهيل الأمور للحجاج..نتمنى أن تتم هذه المناسك لجميع المسلمين سواء من إيران أو من كل البلدان الإسلامية بشكل جيد".

وأشار إلى أن "تعامل السعودية مع الحجاج يجري بشكل جيد"، متابعا: "لكن لو أنه كانت هناك مجموعة من كل دولة لتقديم المشورة كانت لتساعد الدولة المضيفة لتحسين الحج ولكانت الأمور لتصبح أسهل..نتمنى لو انه يمكن إعطاء فرصة لبقية الدول المسلمة للمساعدة في التنظيم وتقديم المشورة".

وأضاف عبد الفتاح نواب: "السعودية لم تمنع تنظيم أي نشاطات للحجاج شريطة أن لا تتسبب بإزعاج أو مضايقات للحجاج الآخرين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62cbd3d44236041e2011d3b0

السعودية.. هدية من الملك سلمان للحجاج المغادرين

download

الحج.. مواصلة رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

62cbaf414236042383734d82 (1)

حقيقة مزعجة لبايدن

1

يوم الاثنين آخر يوم للحجاج المتعجلين

720229204115424489305

أكثر من 900 صحفي وإعلامي يشاركون في نقل مناسك الحج

56107683_303

بريطانيا ترسل مقاتلات إلى فنلندا والسويد بعد طلبهما الالتحاق بالناتو

أخبار متعلقة
واس

خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للحجاج والمسلمين في كل مكان

image (1)

899,353 حاجّاً وحاجّة إجمالي أعداد الحجاج هذا العام

62c7d83d8a432

شاهد بث مباشر من صعيد عرفات - فيديو

62c7bd9c4bf0e

الحجاج يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

w

السعودية: تأشيرة السياحة لا تتيح لحامليها أداء فريضة الحج

WhatsApp Image 2022-07-02 at 2.43.47 PM

السعودية تعلن عن عقوبات لمن ينقل أشخاصا للمشاعر دون تصريح حج