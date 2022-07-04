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الإثنين، 04-07-2022 06:13 م

السعودية: تأشيرة السياحة لا تتيح لحامليها أداء فريضة الحج

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة السياحة السعودية أن "تأشيرة الزيارة بغرض السياحة لا تخول صاحبها أداء مناسك الحج على الإطلاق، حيث تمنع الأنظمة والتعليمات في المملكة الحاصلين على التأشيرة السياحية السائح من أداء فريضة الحج أثناء وجوده في المملكة، كما تمنعه من أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة".

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، دعت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، الراغبين في القدوم إلى المملكة بتأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلى الالتزام بما تم إقراره من تعهدات والاطلاع على التعليمات قبل الحصول على التأشيرة، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث أن ذلك يساعد في تجنب أي مخالفة للأنظمة".

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