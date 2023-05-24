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الأربعاء، 24-05-2023 04:07 م

هل يجوز طلب قرض من بنك لأداء العمرة أو الحج؟

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الوكيل الإخباري- رد أمين الفتوى بدائرة الإفتاء المصرية محمد عبد السميع، على سؤال ورد له نصه: هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل العمرة والحج بضمان المبلغ الخاص به في البنك.

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وقال الدكتور محمد عبد السميع، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد أي مشكلة في هذا لأنه إذا توسطت السلعة أو توسطت الخدمة انتفى الربا، والعمرة والحج خدمة.


وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد مانع في أخذ مبلغ من البنك وتذهب للحج والعمرة، ثم تقوم بتسديده على فترة زمنية فهذا جائز.


ويقدم بنك مصر قرض الحج للمعتمرين والحجاج من المصريين، من خلال إتاحة الفرصة للحصول على تمويل رحلات الحج والعمرة بحد أقصى 400 ألف جنيه لـ قرض الحج، و100 ألف جنيه لقرض العمرة بعائد تنافسي، ويمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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