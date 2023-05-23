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الثلاثاء، 23-05-2023 11:28 ص

السلطات السعودية تصدر تعليمات هامة للحجاج

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الوكيل الإخباري- دعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ضيوف الرحمن عند القدوم للحج، إلى اتباع مجموعة من الإرشادات لتسهيل زيارتهم.

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وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "معرفة ضيوف الرحمن للأحجام والأوزان المعتمدة لقبول الأمتعة المشحونة سيجعل من رحلتهم أسهل"، كما دعت إلى التأكد من كل الوثائق الرسمية المطلوبة قبل التوجه إلى المطار.

 

وبينما أعلنت الوزارة أن أول رحلة حج لهذا العام وصلت بالفعل في 21 مايو الجاري إلى البلاد، أكدت أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

 

من جهة أخرى، كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن متوسطات المدة الزمنية لقضاء مناسك العمرة خلال شوال 1444هـ.

وأوضحت أن متوسط السعي 39 دقيقة، ومتوسط الانتقال من المطاف إلى المسعى 9 دقائق، ومتوسط الطواف 46 دقيقة.

وأضافت أن "إجمالي متوسط رحلة العمرة من بداية المطاف إلى نهاية السعي 94 دقيقة".

 

وكانت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية أعلنت أن موعد عيد الأضحى للعام 2023، سيكون يوم الأربعاء 28 يونيو ولغاية السبت 1 يوليو.

وتتوقع السعودية هذا العام استضافة أكثر من مليوني حاج.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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