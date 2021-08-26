هولندا تعلن عن تسيير آخر رحلة إجلاء من أفغانستان

الوكيل الاخباري- وجهت الحكومة الهولندية، رسالة إلى البرلمان قالت فيها إنها تتوقع تشغيل آخر رحلة إجلاء لها من أفغانستان اليوم الخميس.

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وقالت الحكومة إن "الولايات المتحدة أبلغت هولندا بأنه يتعين عليها المغادرة اليوم ومن المرجح أن تقوم بآخر رحلاتها في وقت لاحق اليوم".



وأضافت: "هذه لحظة مؤلمة لأنها تعني أنه على الرغم من كل الجهود الكبيرة التي بذلت في الفترة الماضية، فإن الأشخاص المؤهلين للإجلاء إلى هولندا سوف يتخلفون عن الركب".



وكانت الخارجية الهولندية أمرت رعاياها بمغادرة أفغانستان في 12 أغسطس، وأجلت أغلب الموظفين الدبلوماسيين في 15 أغسطس، لكن السفير وفريقا صغيرا عادوا في السابع عشر من الشهر للإشراف على عمليات الإجلاء، إضافة إلى قوة حماية مؤلفة من 62 جنديا.



المصدر: روسيا اليوم