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الأربعاء، 10-02-2021 01:33 م

هونغ كونغ تحيد أكثر من 3000 خنزير إثر تفشي فيروس خطير

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الوكيل الاخباري - اكتشف مسؤولو الصحة في هونغ كونغ انتشار حمى الخنازير الأفريقية في إحدى المزارع المحلية.

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وبينت المصادر أنه تم اكتشاف هذه العدوى في إحدى المنشآت في يوين لونغ الأسبوع الماضي، وهذا ما استدعى التخلص من أكثر من 3000 خنزير في هونغ كونغ، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

كما أوقفت إدارة الزراعة والثروة السمكية في المنطقة نقل الخنازير إلى المزارع في هونغ كونغ، وأكدت ضرورة التخلص من الخنازير الباقية فيها، مؤكدة أنها ستقوم بتعويض الخسائر فيما بعد.


ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الحمى شديدة العدوى ومميتة للحيوانات، ولكنها لا تشكل خطرا على الإنسان.


وأضافت أن هذه العدوى تمثل تهديدًا للخنازير البرية وهي أكثر شيوعًا في أفريقيا، لكنها انتشرت إلى آسيا في السنوات الأخيرة.


والجدير بالذكر أن إنفلونزا الخنازير الأفريقية كانت قد دمرت مزارع الخنازير في البلاد سابقا في عامي 2018 -2019، وألحقت خسائر كبيرة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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