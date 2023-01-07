السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

توقعات بسقوط الأسهم وسيطرة للبيتكوين عالمياً في 2023

صحيفة ألمانية: الغرب فقد مكانته في الساحة الدولية!

وزير التربية: المدارس أصبحت في طاقتها الاستيعابية بالتعليم المهني

هونغ كونغ تلغي حظرا مثيرا للجدل للحيوانات الأليفة

الأمن الروسي يحصل على دفعة جديدة من رشاشات SR2M

ارتفاع كبير.. أسعار الذهب تحلق عاليا في الأردن السبت

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر غزة

أول تعليق لبايدن بعد انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

تعرّف على أسعار رحلات العمرة براً وجواً

تلغراف: ماكرون انتزع الدور القيادي من بريطانيا في أوكرانيا

السبت، 07-01-2023 11:01 ص

هونغ كونغ تلغي حظرا مثيرا للجدل للحيوانات الأليفة

63b800a74c59b762421f24d2


الوكيل الاخباري- تستعد هونغ كونغ لإلغاء حظر استمر لمدة عام على استيراد حيوان الهامستر للبيع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي حين أن الحيوانات الأليفة الأجنبية سوف تتطلب اختبارا سلبيا لـ"كوفيد-19" قبل بيعها، فإن تلك التي تثبت إصابتها سيتم عزلها "حتى تصبح نتيجة الاختبار ملائمة".

وأعلن عن هذه الخطوة المتحدث باسم إدارة الزراعة والثروة السمكية بمدينة هونغ كونغ في بيان يوم الأربعاء.

وقال المسؤول إن الاختبار ضروري لأن الدراسات أثبتت أن القوارض ليست فقط عرضة للفيروس، بل يمكنها بسهولة نقله إلى البشر.

اضافة اعلان

 

وتم حظر الهامستر الأجنبي - إلى جانب جميع الثدييات الصغيرة الأخرى من الخارج - في يناير الماضي، بعد اكتشاف إصابة ما يقارب عشرة حيوانات الهامستر المستوردة من هولندا بمتحور دلتا.

ولم يُشاهد المتغير لدى البشر منذ شهور، ويُعتقد أنه غادر المدينة إلى أن ثبتت إصابة عامل يبلغ من العمر 23 عاما في متجر "ليتل بوس" للحيوانات الأليفة، ويُزعم أنه أصاب أحد العملاء.

وانتهى الأمر بالمسؤولين بإعدام 2500 من المخلوقات ذات الفراء، بالإضافة إلى عدد قليل من الأرانب والشنشيلة، عقب هذا الاكتشاف، الذي حدث أثناء محاولة هونغ كونغ تنفيذ استراتيجية صارمة لمكافحة فيروس كورونا "صفر-كوفيد" (Zero Covid strategy).

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-01-07T114051.707

كيشيدا يتعهد بفعل ما بوسعه لمساعدة أوكرانيا على تجاوز الشتاء

63b9238f4c59b7670b72da3f

صحيفة ألمانية: الغرب فقد مكانته في الساحة الدولية!

image - 2023-01-07T110718.019

الرئيس الفلبيني يستبدل قائد الجيش فجأة بجنرال متقاعد

63ad947a42360477172c1732

الأمن الروسي يحصل على دفعة جديدة من رشاشات SR2M

63b9158042360474c665776c

أول تعليق لبايدن بعد انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

63b90f784236047368102baa

من هو رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟

أخبار متعلقة
63b6b6b84c59b752af486d71

هونغ كونغ تستأنف فتح الحدود مع الصين في 8 يناير