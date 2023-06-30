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الجمعة، 30-06-2023 09:35 ص

واشنطن تبيع تايوان معدات عسكرية بـ440 مليون دولار

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الوكيل الاخباري- أعلنت الولايات المتحدة، ليل الخميس، عن بيع ذخيرة وقطع غيار عسكرية لتايوان مقابل 440 مليون دولار في إطار دعمها الجزيرة الذاتية الحكم التي تطالب بها الصين، بحسب واشنطن بوست .

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وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في إخطار للكونغرس، بيعها ذخيرة لمدافع من عيار 30 ملم إلى تايوان مقابل 332,2 مليون دولار، وقطع غيار أسلحة وآليات عسكرية مقابل 108 ملايين.


وقالت وزارة الخارجية إن هذه المبيعات ستساعد تايوان "في الحفاظ على قدرة دفاعية ذات صدقية" لكنها "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد قام بزيارة إلى بكين منتصف هذا الشهر، أملا في خفض نسبة التوترات بين واشنطن وبكين

 




 

 


 

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