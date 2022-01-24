واشنطن تُجهّز 8500 جندي للانتشار بسبب الوضع في أوكرانيا

الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، اليوم الاثنين، أنه تم وضع نحو 8500 جندي أميركي على أهبة الاستعداد لتلقي أوامر بالانتشار، حيث تتواجد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.



وبحسب قناة (سي إن إن )، قال كيربي، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات لنشر قوات أميركية في الوقت الحالي، فيما أصدر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أوامر بالاستعداد للانتشار بتوجيه من الرئيس جو بايدن.

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