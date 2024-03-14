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الخميس، 14-03-2024 10:12 ص

واشنطن تحث بنما على سحب علمها من سفن الشحن الإيرانية

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الوكيل الإخباري - حثت الولايات المتحدة بنما على سحب علمها من سفن الشحن الإيرانية بشبهة أنها تستخدم ناقلات نفط ترفع علم هذه الدولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وقال مساعد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران أبرام بالي خلال زيارة إلى بنما أمس الأربعاء: "إيران والجهات المرتبطة بإيران تحاول التهرب من العقوبات. هنا في بنما. إنهم يحاولون إساءة استخدام سجل علم بنما".

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وأضاف أن زيارته إلى بنما تهدف إلى "تنسيق جهودنا المشتركة مع الحكومة البنمية لضمان عدم إساءة استخدام سجل الشحن البحري في بنما وولايتها القضائية من قبل كيانات تحاول التهرب من عقوباتنا المفروضة على إيران".

 

وتابع أن ما لا يقل عن 6 سفن ترفع علم بنما انتهكت العقوبات الأمريكية منذ يناير الماضي.

 

RT

 




 

 


 

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