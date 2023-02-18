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السبت، 18-02-2023 08:14 ص

واشنطن تخصص مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية

ظظ


الوكيل الإخباري - كشفت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الجمعة، عن خطط لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية، خصوصا تلك التي تستخدمها القوات الأوكرانية حاليا في مواجهة القوات الروسية.

فقد أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، عن تخصيص ما يصل إلى مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية من عيار 155 ملم، التي يتم استخدامها بكميات كبيرة في أوكرانيا.

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وقال الجيش في بيان إن شركتين هما "جنرال داينمكس أوردنانس أند تاكتيكال سيستمز" و"أميركان أوردنانس أل أل سي" ستتنافسان للفوز بالعقد الذي تبلغ قيمته 993.7 مليون دولار لإنتاج ما بين 12 إلى 20 ألف قذيفة إضافية شهريا، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.


ويأتي هذا الإعلان بعد أن منح الجيش الأميركي عقدا بقيمة 522 مليون دولار لشركتين أخريين لإنتاج الذخائر نفسها في صفقة ممولة من "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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