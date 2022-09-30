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الجمعة، 30-09-2022 10:56 م

واشنطن تستنكر ضمّ روسيا لمناطق أوكرانية وتفرض عليها عقوبات

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الوكيل الاخباري - أعلنت الولايات المتحدة , اليوم الجمعة فرض عقوبات "شديدة" على روسيا ردا على ضمّها أراض أوكرانية.

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وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان أن "الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة"، مستنكرا "انتهاك القانون الدولي والعبث بميثاق الأمم المتحدة".


وفي البيان أكد بايدن أن واشنطن "ستواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها".


وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة رسميا على ضمّ أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو خلال مراسم أقيمت في الكرملين هاجم خلالها الغرب ودعا كييف إلى إلقاء السلاح.


 




 

 


 

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