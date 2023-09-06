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الأربعاء، 06-09-2023 08:48 م

واشنطن تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع في السودان

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الوكيل الاخباري- فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات على مسؤولين في قوات الدعم السريع في السودان، بمن فيهم شقيق قائد قوات الدعم.اضافة اعلان


وأوضحت وزارة الخزانة في بيان: "تستهدف العقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي تتهم قواته بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان: "استهدفت العقوبات قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة، لتورطه في الفظائع التي ترتكبها قواته في هذه المنطقة".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها اشتباكات وقصفا مدفعيا بين الجيش وقوات الدعم السريع، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والتحديات التي تواجه فرق المساعدات الإنسانية.

هذا وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى تستهدف الشعب والدولة، مؤكدا أن الحرب تهدد بتفتيت وحدة البلاد.

ويأتي ذلك مع تواصل المعارك وقصف طائرات الجيش نقاط تمركز للدعم السريع قرب الخرطوم.

وكشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في وقت سابق، أبرز التطورات التي يشهدها السودان على الصعيد الإنساني، إثر الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

 




 

 


 

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