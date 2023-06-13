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الثلاثاء، 13-06-2023 08:43 ص

واشنطن وسول تعززان جهودهما ضد نووي بيونغ يانغ

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الوكيل الإخباري - اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس الاثنين، على تعزيز جهودهما المشتركة لمنع تدفق الأموال إلى برامج تطوير الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية ، حسبما قال كبير المفاوضين النوويين الكوريين الجنوبيين.

وذكر كيم جان أنه والممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم سلطا الضوء أيضا على أهمية جعل كوريا الشمالية تدرك أن استفزازاتها ستؤدي إلى عواقب، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

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وقال كيم عن اجتماعه مع الممثل الأمريكي الخاص في واشنطن: "اتفقنا على تعزيز جهودنا لقطع التمويل عن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية".


وتحقيقا لهذه الغاية، فرضت سول عقوبات أحادية الجانب على كيانات وأفراد كوريين شماليين في ثمانية حسابات مختلفة في أقل من عام، وفقا للدبلوماسي الكوري الجنوبي.


ويأتي اجتماع المبعوثين النوويين بعد محاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق ما زعمت أنه قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.


وقال المبعوث النووي الكوري الجنوبي أثناء اجتماعه مع الصحفيين في واشنطن: "في الوضع الحالي الذي أعلنت فيه كوريا الشمالية عن خطط لإطلاق إضافي لما يسمى بالقمر الاصطناعي، قمنا بمراجعة وتنسيق الإجراءات المضادة لبلدينا ضد استفزازات كوريا الشمالية المحتملة".


وأضاف: "يجب أن نجعل كوريا الشمالية تدرك أنه لا يوجد شيء يمكن أن تكسبه من خلال الاستفزاز".

 

البيان

 




 

 


 

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