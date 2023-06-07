السفيرة الأمريكية في العراق: لن نعود إلى لعبة تغيير الأنظمة

الوكيل الإخباري - شددت السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي على أن واشنطن لن تعود للعبة تغيير نظام الحكم، مؤكدة أن مسألة تغيير نظام الحكم تعود للعراقيين أنفسهم.

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وفي تصريح وردا على سؤال عما إذا عام 2023 سيكون بداية التغيير في نظام الحكم في العراق أو على الأقل تغيير في الهيكل الحالي للحكومة، قالت السفيرة إن "‎هذا السؤال يُوّجه للعراقيين. إذ ينصب تركيزي على توسيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي للعام 2008 بين الولايات المتحدة والعراق بما يتجاوز الأمن إلى علاقة شاملة تحقق نتائج للشعب العراقي".



وشددت على أن "الولايات المتحدة ستستمر في الشراكة مع الحكومة العراقية لتوسيع تعاوننا على أهداف مشتركة، ألا وهي ترسيخ استقلال الطاقة في العراق وتنمية القطاع الخاص وتحسين مستوى الخدمات العامة وتوسيع العلاقات بين الشعبين ومكافحة الفساد ومكافحة أزمة المناخ وتعزيز أمن العراق واستقراره وسيادته".



وذكرت رومانوسكي أنه "‎خلال اجتماع لجنة التنسيق العليا الخاص بالاقتصاد والذي عقد في وقت سابق من هذا العام في العاصمة واشنطن، وضع وزير الخارجية فؤاد حسين ومستشارو رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خطة لتنويع اقتصاد العراق من اعتماده على عائدات النفط ووظائف القطاع العام إلى تطوير بلدٍ على نحو متزايد ذي قطاعات خاصة حيوية، حيث يعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي"، مبينة "أننا ناقشنا أيضا إمكانية دعم الولايات المتحدة لجهود العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وبناء مصادر بديلة للطاقة بين جيرانه".



وأضافت: "‎وظيفتي هي قيادة جهود السفارة للتطلع قُدُماً والبحث عن فرص حيث يمكننا بناء شراكة مع العراق والشعب العراقي اليوم. العراق يتغيّر وأنا متفائلة بشأن مستقبلنا المشترك".

RT