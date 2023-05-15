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الإثنين، 15-05-2023 11:53 ص

وثائق مسربة تكشف خطط زيلينسكي لشن هجمات داخل روسيا

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الوكيل الإخباري- في كشفٍ هو الأول من نوعه، قالت وثائق استخباراتية أميركية إن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي كان يخطط لتوسيع الحرب مع أوكرانيا خارج حدود البلدين، واصفةً أياه بصاحب الغرائز العدوانية، على عكس ما يظهر كرجل دولة هادئ ورصين.

وثائقَ الاستخباراتِ الأميركية تقول إنه يتمتع بغرائزَ عدوانيةٍ تتناقض مع صورتِه كرجلِ دولةٍ هادئٍ ورصين. فالرجلُ وفقاً للوثائقِ أراد أن يذهبَ في حربِه مع روسيا أبعدَ من حدودِ بلادِه ليس فقط داخل روسيا بل إلى حدِ استهدافِ مصالحِها على بُعدِ آلافِ الأميال

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأوكراني خطط لتنفيذ عمليات في الداخل الروسي على الرغم من تأكيداته العلنية أنه سيقصر العمليات الدفاعية على المناطق التي تحتلها روسيا في بلاده.

ووفقا للصحيفة، فإن التسريب الأخير، المعروف بوثائق دسكورد، يظهر أن الولايات المتحدة اعترضت معلومات تشير إلى أن زيلينسكي لديه خطط لاحتلال قرى روسية لكسب النفوذ على موسكو، وقصف خط أنابيب ينقل النفط الروسي إلى المجر، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي، نقلا عن موقع قناة "الحرة".

وقالت إن المعلومات موجودة في وثائق استخباراتية أميركية سرية تفصل اتصالات زيلينسكي الداخلية مع كبار مساعديه والقادة العسكريين.

وتم الكشف عن "تسريبات دسكورد" الشهر الماضي، وهي مجموعة ضخمة من الوثائق السرية الأميركية يتهم جندي شاب في الحرس الوطني الأميركي، يدعى جاك تيكسيرا، بتسريبها على مدى أشهر باستخدام المنصة المخصصة أساسا للدردشة بشأن الألعاب الإلكترونية.

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