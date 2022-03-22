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الثلاثاء، 22-03-2022 10:44 ص

وزارة الحج والعمرة : خدمات المعتمرون والحجاج ستتطور لرقمية بالكامل

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الوكيل الإخباري-قال وزير الحج والعمرة السعودي ، الدكتور توفيق فوزان الربيعة أن كافة خدمات الحج والعمرة المقدمة من القطاع العام والخاص سيتم تطويرها لتصبح رقمية كاملة من خلال تطبيق " اعتمرنا " .

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جاء ذلك خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة الذي عقد أمس الإثنين ، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة لتصميم وتحسين التجربة الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن بعنوان " التحول نحو الابتكار ".

 

 

يذكر أن وزارة الحج والعمرة  أطلقت تطبيق 'اعتمرنا' لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع 'تطبيق توكلنا' للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.



 

 




 

 


 

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