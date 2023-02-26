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الأحد، 26-02-2023 02:45 م

وزيرة دفاع إسبانيا تعلق على احتمال اندلاع حرب نووية

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الوكيل الاخباري- قالت وزيرة دفاع إسبانيا، مارغريتا روبليز، إن قوات بلادها لن تشارك أبدا في الصراع في أوكرانيا.

وقالت الوزيرة "إن الجيش الإسباني لن يتدخل إلا إذا كان هناك هجوم على دولة من دول الناتو. ولن تشارك أبدا في الحرب في أوكرانيا".

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بالإضافة إلى ذلك، ذكرت روبليز أن دبابات ليوبارد القتالية المقدمة إلى أوكرانيا لا ينبغي أن تستخدم لمهاجمة روسيا، قائلة: "أنا أصر بشدة على أن (الدبابات) ليس لها سوى هدف واحد: هو الحماية وليس مهاجمة روسيا".

كما علقت روبليز على فكرة الشراء المشترك من قبل دول الاتحاد الأوروبي للأسلحة والذخيرة لأوكرانيا. "هناك نقص في الذخيرة في جميع البلدان، ويبدو معقولا ما اقترحه الاتحاد الأوروبي: نحن نتعاون باستمرار مع الدول الأخرى".

من ناحية أخرى استبعدت، روبليز توقع بداية حرب نووية، قائلة: "نعتقد أن هذا السيناريو لن يتحقق لأنه سيكون مأساويا بشكل رهيب للبشرية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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