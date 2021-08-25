الأربعاء 25-08-2021
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الأربعاء، 25-08-2021 12:03 ص

وزير أفغاني سابق يباشر العمل في توصيل طلبات البيتزا بألمانيا

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الوكيل الإخباري - باشر وزير الاتصالات الأفغاني السابق سيد أحمد شاه سعدات، العمل في توصيل طلبات البيتزا في مدينة لايبزغ الألمانية.

ونشر حساب "إي إتش آ نيوز" على تويتر صورا، قال إنها للوزير الأفغاني السابق.

وقال إن مكان عمل الوزير سعدان هو في مدينة لايبزغ.

وتمكنت "سبوتنيك" من الاتصال بسيد أحمد شاه سعدات، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق في أفغانستان. وهذا ما قاله:

"هذا صحيح. لدي درجتا ماجستير في الاتصالات من أكسفورد، إنجلترا ، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية، وخبرة 23 عامًا في تخصصي في 13 دولة، لكني لا أتحدث الألمانية، ولا يمكنني العثور على وظيفة في تخصصي، وأعمل بذلك لكسب لقمة العيش".

وقال سعدات إنه غادر إلى ألمانيا في ديسمبر 2020.

وأضاف: "أعمل بالتوصيل لمدة شهرين، هذه وظيفة مؤقتة لتعلم اللغة الألمانية والعثور على وظيفة في تخصصي. في هذه الوظيفة، أتعرف على المنطقة والناس والتواصل معهم وكسب المال".

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