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وزير الخارجية التركي: أنقرة لا تؤيد العقوبات أحادية الجانب

الأربعاء، 01-03-2023 01:03 م

وزير الخارجية التركي: أنقرة لا تؤيد العقوبات أحادية الجانب

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الوكيل الاخباري- صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن أنقرة لا تؤيد العقوبات المفروضة على مختلف الدول من جانب واحد دون دعم من هيئة الأمم المتحدة.

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جاء ذلك قبيل بدء اجتماعه في الهند مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينما سئل عما إذا كانت تركيا ستتمكن من مقاومة فرض العقوبات ضد روسيا.

وتابع تشاووش أوغلو: "نحن نتخذ قراراتنا بأنفسنا كدولة ذات سيادة، ونحن لا ننضم إلى أي عقوبات أحادية الجانب، بل ندعم فقط العقوبات المفروضة بدعم من الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "لا يتعلق بروسيا وحدها، ولكننا لا نؤيد كذلك العقوبات ضد إيران أو أي دولة أخرى".

وأضاف تشاووش أوغلو: "نحن نتخذ القرارات بأنفسنا ولا يمكن لأحد الضغط علينا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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