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الثلاثاء، 15-06-2021 01:48 م

وزير الخارجية المصري يزور قطر بتوجيه من السيسي

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الوكيل الإخباري- استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأفادت مصادر إعلام قطرية بأن "أمير قطر تسلم رسالة خطية من رئيس مصر، تتعلق بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وكان شكري قد بدأ يوم أمس زيارته إلى الدوحة حاملا رسالة من الرئيس المصري إلى أمير قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان العلا، في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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