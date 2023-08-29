وزير الخارجية الياباني: "المضايقات" الصينية مؤسفة للغاية

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء إن المضايقات التي يواجهها اليابانيون في الصين وفي الداخل بعد تصريف مياه فوكوشيما "أمر مؤسف للغاية"، مؤكدا إلقاء حجر على سفارة بلاده في بكين.



وقال هاياشي للصحفيين في طوكيو "إنه أمر مؤسف ومثير للقلق للغاية".

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وأضاف "نود أن نحث الحكومة الصينية مرة أخرى على اتخاذ الإجراءات المناسبة على الفور، مثل دعوة مواطنيها إلى التصرف بهدوء لمنع تصعيد الوضع".



وكانت اليابان سجلت عددا كبيرا من الاتصالات الهاتفية "المتطفلة" التي تلقاها مواطنون في البلاد من أرقام يعتقد أنها صينية، وتتعلق بمسألة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة الذرية.

وأظهرت عينات من مياه البحر أخذت بعد تصريف مياه فوكوشيما في المحيط، يوم الجمعة الماضي، أن الإشعاعات فيها تبقى ضمن "المستويات الآمنة" بحسب بيانات وفرتها الشركة المشغلة اليابانية.

RT