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الخميس، 28-09-2023 11:46 ص

وزير الدفاع البريطاني يلتقي الرئيس الأوكراني في كييف

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الوكيل الإخباري - زار وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن زيلينسكي أكد زيارة شابس للعاصمة الأوكرانية، من خلال نشر مقطع فيديو على منصة "اكس" (تويتر سابقا).

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ويظهر في الفيديو شابس وهو يلتقي بزيلينسكي مع تواجد مسؤولين عسكريين من الدولتين.


وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق" اكس"، "لقد استقبلت وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في كييف".


وأضاف" أنا ممتن للغاية للمملكة المتحدة لدعمها المالي والإنساني والعسكري".


وأوضح" لقد ناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع وخطوات تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني".

 

البيان

 




 

 


 

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