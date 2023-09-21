وزير الدفاع التركي يهنئ أذربيجان بنجاح عمليتها في قره باغ

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وزير الدفاع التركي يشار غولر هنأ نظيره الأذربيجاني ذاكر غسانوف بالنجاح الذي حققته عملية قواته في إقليم قره باغ.

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وقالت الدفاع الأذربيجانية أن غولر اتصل هاتفيا بغسانوف اليوم الخميس وهنأه بـ"الاستكمال الناجح لإجراءات مكافحة الإرهاب" في قره باغ.



وأكد غولر في المحادثة وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان دائما، وفقا لوكالة "أذرتاج".



من جانبه، أطلع غسانوف محاوره على النجاحات العسكرية التي تحققت خلال الإجراءات المحلية لمكافحة الإرهاب في منطقة قره باغ الأذربيجانية في جميع الاتجاهات في وقت قصير"، حسبما ذكرت الوكالة، مضيفا أنه تم خلال الاتصال "تبادل مفصل لوجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

RT