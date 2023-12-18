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الإثنين، 18-12-2023 02:07 م

وزير النفط الإيراني: هجوم سيبراني تسبب بعطل فني في محطات الوقود في البلاد

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الوكيل الاخباري- أفاد وزير النفط الايراني بأن العطل الفني (الإلكتروني) الذي أصاب محطات الوقود في البلاد اليوم الاثنين هو بسبب "هجوم سيبراني"، منوها بإعادة تشغيلها وعودتها إلى الخدمة بشكل يدوي.

وأضاف الوزير، جواد أوجي :"بعد الهجوم السيبراني الذي تسبب في تعطل 60 بالمئة من محطات تزويد الوقود عبر الأنظمة الالكترونية والبطاقات الذكية .. تم إعادة تشغيل 30 بالمئة منها عبر النظام اليدوي وحتى الساعة 2 ظهرا ستعود جميع محطات البلاد إلى الخدمة بشكل يدوي".

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وكانت وكالة الأنباء الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم بتعطل الخدمات في عدد من محطات الوقود في العاصمة طهران بشكل مفاجئ، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "هجوم سيبراني".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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