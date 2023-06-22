وزير خارجية الكويت: نرحب بتوسيع علاقات إيران مع دول الخليج

الوكيل الإخباري - رحب وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بتوسيع علاقات إيران مع دول الخليج.

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وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن عبد اللهيان الذي يزور الكويت المحطة الثالثة من جولته في الخليج، أجرى محادثات مع نظيره الكويتي، مناقشة حول مختلف قضايا العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والبرلمانية والقنصلية والبيئية وبعض القضايا الإقليمية.



وقد أكد عبد اللهيان أن "تطوير العلاقات مع الجيران، بما في ذلك دول الخليج الفارسي، من أولويات إيران"، مضيفا: "لحسن الحظ، شهدنا خلال العامين الماضيين تبادل بعض الوفود بين البلدين مما يدل على رغبة الجانبين في توسيع العلاقات".



وأشار إلى استعداد إيران لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، و"لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين".



بدوره، عبر وزير خارجية الكويت عن ارتياحه لهذا اللقاء، ووصف العلاقات بين الكويت وايران بأنها "عميقة ومتجذرة"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي عائق أمام تطوير العلاقات بين البلدين، وأن المشاكل البسيطة يمكن حلها".



وأكد "أننا جميعا في المنطقة سوف نتأثر بالاستقرار وعدم الاستقرار بشكل مشترك، ونتيجة الاستقرار هي ازدهار المنطقة"، مضيفا: "نرحب بتوسيع علاقات إيران مع دول الخليج ونرى أن ذلك في مصلحة الجميع".

RT