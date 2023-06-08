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الخميس، 08-06-2023 09:53 ص

إرنا: إيران تبدي قلقها من "هشاشة سلامة المحطة النووية الإماراتية"

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الوكيل الإخباري - انتقد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المواقف الاستفزازية للحكومات الأوروبية تجاه إيران، معربا عن قلق طهران مما أسماه "هشاشة سلامة المحطة النووية الإماراتية".

وقال محسن نذيري أصل، في اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "هشاشة السلامة والأمن في المحطة النووية الإماراتية يشكل تهديدا للبيئة والاستقرار الإقليميين"، معتبرا أن "التدخل الإماراتي في شؤون دول الجوار، وهجومه العسكري على أحد أكثر بلدان المنطقة حرمانا، فضلا عن اثارة النزاعات العبثية والمفبركة على حساب الدول الإقليمية، يشكل خطرا حقيقيا للمنطقة وبما يستدعي متابعة ذلك".

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واعتبر أن "الإمارات تسعى لتجاهل حقائق القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك برنامج إيران النووي السلمي، لقد حاول هؤلاء أن يشرحوا آمالهم وأحلامهم، بغض النظر عن تلك الحقائق".


ولفت إلى "انتهاك أمريكا والاتحاد الأوروبي لالتزاماتها المنصوص عليها في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) والتعاون الإيراني البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا: "الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بما فيها تخصيب اليورانيوم بنسب مختلفة هي امتياز وتجري في سياق مصالح الشعب الإيراني، وبناء على اتفاقية الحد من الانتشار النووي وتحت إشراف اتفاق الضمانات".


وطالب الحكومات الأوروبية بـ"الأخذ بمبدأ حسن النية والكفّ عن اتخاذ المواقف الاستفزازية وغير البنّاءة ومواصلة أعمالها بطريقة تؤدي إلى إيجاد حلول ودية للقضية محل المخاوف المشتركة".

 

RT

 




 

 


 

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