وزير خارجية هنغاريا يدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، على هامش منتدى "أتوم إكسبو 2024 " في سيريوس، إن بلاده تدعو إلى التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وتدين بشدة هجوم كروكوس الإرهابي.



وأضاف: "كما تعلمون، لقد صدمت هنغاريا من الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها في قاعة مركز كروكوس. نحن ندين هذا الشكل القاسي من الإرهاب بأشد العبارات. يجب علينا محاربة الإرهاب على المستوى العالمي. يبدو واضحا أن هذا التحدي عالمي، ومن أجل مواجهته نحتاج إلى تعاون دولي".

اضافة اعلان

وتابع الوزير الهنغاري: "أفكارنا مع العائلات التي فقدت أحباءها خلال الحادث. نتمنى لهم أن يبقوا أقوياء، كما نتمنى الشفاء العاجل لكل الذين ما زالوا في المستشفيات".



وختم الوزير سيارتو حديثه: "أود أيضا أن أتمنى لجميع مواطني روسيا، وكذلك للجميع في العالم، أن لا يتكرر مثل هذا الهجوم الإرهابي الوحشي مرة أخرى أبدا في أي ركن من أركان العالم".