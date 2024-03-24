رئيس لاوس يعزي بوتين بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي

الوكيل الاخباري-

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أعرب رئيس جمهورية لاوس ثونجلون سيسوليث، عن تعازيه للرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي وشجب بشدة الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" في كراسنوغورسك.وقال رئيس لاوس في رسالة التعزية: "علمت بحادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع في مركز كروكوس في 22 مارس 2024، والذي أسفر عن خسائر فادحة في الأبرياء وخلف العديد من الجرحى. وتدين جمهورية لاوس بشدة جميع أشكال الأعمال الإرهابية وتدعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب الدولي من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".