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السبت، 16-12-2023 09:20 ص

وزير خارجية هنغاريا يكشف عن استقباله بشكل مهين في واشنطن

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الوكيل الاخباري- قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو إنه تم استقباله بشكل مهين في واشنطن عام 2014 حيث حاول الأمريكيون فرض معايير على بلاده لا يمكن بدونها تطوير العلاقات مع الإدارة الديمقراطية.

وأضاف الوزير في مقابلة مع موقع Mandiner: "في سبتمبر 2014، استلمت لتوي منصب وزير الخارجية، وبالطبع ذهبت إلى واشنطن، حيث تم التلميح لي بأنه إذا لم يتم استقبال رئيس الوزراء (الهنغاري أوربان) في البيت الأبيض، فلن يستقبلني وزير الخارجية. وبالتالي جلست مع فيكتوريا نولاند، التي تشغل الآن منصب نائب الوزير وكانت آنذاك مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، جلسنا خلف طاولة صغيرة، وألقت لي وثيقة من صفحتين".

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ووفقا له، قالت نولاند: "سيدي الوزير، الوضع هو كما يلي: إذا كنتم مستعدون للوفاء بهذه المعايير، فسنكون قادرين على الحديث عن تطوير العلاقات الثنائية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تتطور العلاقات".

وأضاف سيارتو: "على الورقتين تم سرد كيف يجب أن نغير الدستور وقانون الإعلام وما شابه ذلك، وأيضا القرارات المتوقعة من البرلمان الهنغاري. قلت لها إن ذلك لن يحدث. انطلاقا من ذلك، أصبح من الواضح أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة غير مستعدين لأي تعاون معنا".

 




 

 


 

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