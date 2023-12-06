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الأربعاء، 06-12-2023 11:43 ص

واشنطن وستوكهولم توقعان اتفاقية تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المنشآت العسكرية السويدية

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الوكيل الاخباري- وقعت الولايات المتحدة والسويد، أمس الثلاثاء، اتفاقية حول تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المنشآت العسكرية في 17 تجمعا سكنيا في أراضي السويد.

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وجاء في نص الاتفاقية التي تم نشرها في موقع الحكومة السويدية: "تحصل القوات المسلحة الأمريكية والأطراف الأمريكية والأطراف السويدية... على حرية الوصول إلى استخدام المرافق والأقاليم المتفق عليها للزيارات والتدريب والتمارين والمناورات... وتزويد الطائرات بالوقود، وتزويد السفن بالوقود، وهبوط الطائرات، والصيانة المؤقتة للمركبات والطائرات والسفن ومرابطة العسكريين... وتركيز مرابطة القوات والمعدات".

ووفقا للاتفاقية تحصل الولايات المتحدة على حق الوصول إلى مواقع التدريب والمعسكرات والموانئ والقواعد الجوية والمطارات في 17 تجمعا سكنيا سويديا في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك مدينة كيرونا في شمال البلاد، ومدينة هالمستاد في الجنوب الغربي، ومدينة رونبي في الجنوب الشرقي، ومدينة فيسبي في جزيرة غوتلاند.

 




 

 


 

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