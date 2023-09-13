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الأربعاء، 13-09-2023 10:02 ص

وزير سلاح الجو الأمريكي يدعو للاستعداد للحرب مع الصين

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الوكيل الإخباري - دعا وزير القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال السلطات الأمريكية إلى تكثيف الاستعدادات لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين.

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جاء ذلك وفق ما نقلته عنه صحيفة The Hill حيث تابع: "إن مهمتنا هي احتواء هذه الحرب والاستعداد للنصر إذا ما وقعت. نحن نتحدث جميعا عن الحاجة إلى إصلاح القوات الجوية الفضائية، وإلا فقد لن نتمكن وربما نخسر الحرب".

ودعا الوزير الولايات المتحدة إلى الاستعداد لنوع الحرب، ووفقا له فإن الحرب يمكن أن تندلع "إذا كانت القدرات العسكرية الأمريكية غير كافية لردع العدوان الصيني ضد تايوان".

 

ويدعي كيندال أن جمهورية الصين الشعبية تقوم ببناء جيشها استعدادا لنزاع مسلح محتمل مع الولايات المتحدة. ووفقا له فقد أنشأت بكين نوعين جديدين من القوات: نوع لضرب حالات الطائرات والمطارات، وآخر لخدمة الدعم الاستراتيجي للهيمنة المعلوماتية في الفضاء والفضاء الإلكتروني. وتابع: "لقد عملت الصين على تحسين قدرات قوتها العظمى لأكثر من 20 عاما لهزيمة الولايات المتحدة في غرب المحيط الهادئ".


وتخضع جزيرة تايوان لإدارة خاصة بها منذ عام 1949، بعد أن قطعت الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية علاقاتها الرسمية مع الجزيرة، إثر فرار فلول قوات "الكومينتانغ" بقيادة تيشانغ كاي شيك (1887-1975) إلى الجزيرة بعد هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية.

 

ومنذ ذلك الحين، احتفظت تايوان بعلم جمهورية الصين السابقة وعدد من السمات الأخرى للجمهورية التي كانت موجودة في البر الرئيسي قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة، فيما تعتبر بكين، تايوان إحدى مقاطعات جمهورية الصين الشعبية.


لكن الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الصيني استؤنفت أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، حيث بدأ الطرفان، مطلع التسعينيات، في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية مثل جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.

 

RT

 




 

 


 

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