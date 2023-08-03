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الخميس، 03-08-2023 11:23 ص

تركيا: محاولات الإضرار بالعلاقات مع روسيا ستبوء بالفشل

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الوكيل الإخباري - أكد مصدر في الرئاسة التركية أن محاولات الإضرار بالعلاقات التركية الروسية وخلق صورة سلبية عنها، لن تجدي نفعا.

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وشدد المصدر التركي على أن العلاقات بين البلدين مبنية على الثقة المتبادلة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان ومتينة، رغم محاولات الأطراف الخارجية تعكيرها وخلق صورة سلبية عنها.

وأضاف: "تبذل بعض وسائل الإعلام محاولاتها لإفساد العلاقات بين تركيا وروسيا وخلق صورة سلبية عنها العلاقات. هذه المحاولات عقيمة ولن تسفر عن شيء نظرا للثقة المتبادلة بين رئيسي البلدين اللذين على تواصل مستمر. أرى أن زيارة الرئيس بوتين المزمعة لتركيا ستمثل نقطة مهمة إضافية في العلاقات بين البلدين".


وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيسين الروسي والتركي اتفقا على زيارة قريبة لبوتين إلى تركيا، فيما لم يتحدد بعد موعد هذه الزيارة.


وأعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيسين اتفقا على تحديد موعد ومكان لقائهما في القريب، مشيرا إلى أنه قد لا تكون تركيا مكانا للقاء، رغم أن أردوغان مصمم على زيارة نظيره الروسي تركيا.


RT

 




 

 


 

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