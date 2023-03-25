وسائل إعلام: الصين غير مهتمة برغبة بايدن في التحدث مع شي

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن القيادة الصينية غير مهتمة بتنظيم مباحثات هاتفية بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأمريكي، جو بايدن.

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وأشارت الوكالة إلى أن محادثة بين شي جين بينغ وبايدن يمكن أن تكون "الخطوة الأولى" في تطبيع العلاقات بين بكين وواشنطن.



وقالت مصادر لم تسمها للوكالة إنه على الرغم من جهود الدبلوماسيين الأمريكيين، فإن الصين "لم تبدي اهتماما كبيرا" بالفكرة.



وذكرت الوكالة أن المحادثة الهاتفية المحتملة ستكون أول اتصال بين رئيسي البلدين منذ لقائهما في قمة مجموعة العشرين في بالي العام الماضي.



وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، في وقت سابق لشبكة CNN إن بايدن حريص على التحدث إلى نظيره الصيني، لكنه لم يحدد موعدا لإجراء مكالمة بعد.

RT